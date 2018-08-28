28.08.2018, 08:20

За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет

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rus.delfi.ee
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За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет
Foto: Sven Arbet

Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.

Государственный суд 27 августа не принял в производство кассационную жалобу адвоката Офицерова. В итоге вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда, по которому срок назначенного обвиняемому тюремного заключения был увеличен с 6 до 10 лет, передает rus.err.ee.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Офицерова виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Однако этот приговор обжаловала окружной прокурор Мерике Тикк, потребовавшая назначить Офицерову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствовал об отмене решения суда первой инстанции в части оплаты процессуальных расходов.

22 мая Таллиннский окружной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

"Апелляция прокурора была поддержана, а обращение Виктора Офицерова было отклонено как необоснованное", — сообщили тогда rus.err.ee в Таллиннском окружном суде.

Окружной суд, вынося свое решение, посчитал, что своими действиями обвиняемый продемонстрировал пренебрежительное отношение к человеческой жизни как таковой.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи.

От полученного ранения женщина скончалась на месте.

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