06.03.2017, 17:29

За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы

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rus.delfi.ee
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TARTU VANGLA
FOTO: Marko Mumm

Харьюский уездный суд в понедельник признал 17-летнего Магнуса виновным в грабеже и убийстве, совершенном в Палдиски в октябре прошлого года, и приговорил его к девяти годам лишения свободы, передает rus.err.ee.

Согласно обвинению, 30 октября прошлого года Магнус напал на жертву по имени Роман. Нападение произошло рядом с кустарником на улице, проходящей за одним из магазинов в Палдиски.

Когда пострадавший упал от полученного удара, Магнус затащил его в кусты, забрал у него спортивную куртку и джинсы, и 11 раз ударил жертву ножом в живот. Роман скончался на месте от полученных ран.

Полиция задержала Магнуса уже на следующий день, после чего он был арестован по запросу прокуратуры.

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