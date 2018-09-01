01.09.2018, 10:05

За сутки в двух ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали семь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств и произошло две аварии, в которых пострадало семь человек.

Вчера в 11:35 в Таллинне 55-летняя женщина на автомобиле Peugeot 307 совершила поворот налево с улицы Лийваметса на Вильяндиское шоссе, где столкнулась с приблизившимся слева по главной дороге автомобилем Peugeot Partner, которым управляла 36-летняя женщина. Водителей машин и находившуюся в Peugeot 78-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Находившихся на заднем сидении Peugeot троих мальчиков — годовалого, 5-летнего и 11-летнего — доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 20:05 в Таллинне на улице Вана-Лыуна 20-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Велосипедистку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

О найденных машинах сообщений не поступало, но зато Пыхьяская префектура сообщает, что угнан черный автомобиль Toyota Avensis с номерным знаком 427BRF.

Сегодня осуществляющий дорожный надзор полицейский патруль с большой вероятностью можно встретить на шоссе Таллинн-Тарту на участке между Пуурмани и Тарту.

Tallinn Hockey weekend
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