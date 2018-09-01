За сутки в двух ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей

Вчера в 11:35 в Таллинне 55-летняя женщина на автомобиле Peugeot 307 совершила поворот налево с улицы Лийваметса на Вильяндиское шоссе, где столкнулась с приблизившимся слева по главной дороге автомобилем Peugeot Partner, которым управляла 36-летняя женщина. Водителей машин и находившуюся в Peugeot 78-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Находившихся на заднем сидении Peugeot троих мальчиков — годовалого, 5-летнего и 11-летнего — доставили в Таллиннскую детскую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 20:05 в Таллинне на улице Вана-Лыуна 20-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Велосипедистку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

О найденных машинах сообщений не поступало, но зато Пыхьяская префектура сообщает, что угнан черный автомобиль Toyota Avensis с номерным знаком 427BRF.