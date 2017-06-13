За сутки в ДТП пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок

Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали три человека и одна коза. За рулем задержали 11 употреблявших алкоголь водителей.

Вчера в 7:33 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ,10, где 35-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo врезался сзади в остановившийся на красный свет автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 47-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:10 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Харку в деревне Иманду на 10 километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна, где управлявшая автомобилем Peugeot 3008 30-летняя женщина сбила выбежавшую на проезжую часть козу. С места происшествия доставили в Таллиннскую детскую больницу находившуюся в автомобиле в детском автокресле годовалую девочку.

В 18:26 сообщили о ДТП в Таллинне на Мустакиви теэ на мосту Мустакиви, где управлявшая автомобилем Peugeot 3008 46-летняя женщина на регулируемом светофором перекрестке начала совершать поворот налево на Лаагна теэ и не уступила дорогу двигавшемуся в противоположном направлении автомобилю Volvo V70, которым управлял 40-летний мужчина. С места происшествия доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу водителя Volvo.