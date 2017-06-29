За сутки в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек, трое из них — дети. Задержали восемь водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и двух водителей с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 16:25 произошло ДТП в Таллинне во дворе дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 147, где перед автомобилем Opel Astra, которым управлял 66-летний мужчина, между машин выбежал семилетний мальчик. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 16:49 сообщили о ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Туукри и Петрооолеуми, где 31-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis врезался сбоку в двигавшийся по главной дороге автомобиль Mazda 2, которым управляла 38-летняя женщина. От столкновения Mazda отлетела в остановившийся на перекрестке грузовик Scania R420. Водителя Mazda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, находившихся в трехлетнюю и восьмилетнюю девочку — в Таллиннскую детскую больницу.

В 17:47 произошло ДТП в городе Валга, у дома по адресу Вильянди, 6, где 78-летний мужчина по неизвестной причине потерял контроль над велосипедом и упал на бок. Велосипедиста доставили в Валгаскую больницу.