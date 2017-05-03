За сутки в ДТП пострадали два водителя, велосипедистка, 8-летний пешеход и 74-летний мотоциклист

За минувшие сутки произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Также полиция задержала 12 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 13:17 произошло ДТП в Таллинне на Лаагна теэ, где автомобиль Seat Ibiza, которым управлял 35-летний мужчина, потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся через крышу. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.

В 13:30 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Ристику, 12, где 29-летняя женщина на автомобиле Kia Rio съехала с дороги между домами, сбив двигавшегося по тротуару велосипедиста, 38-летнюю женщину. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или написать электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

В 13:55 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Йыгева на 45 километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, где предположительно заснувший за рулем 65-летний мужчина на автомобиле Audi 80 съехал с дороги налево. Водителя доставили в Йыгеваскую больницу на осмотр.

В 15:07 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Ахтри и Лаэва, где 58-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Citan сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода, 8-летнего мальчика. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу на осмотр.

В 18:28 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Таммсааре теэ, 3а, где 47-летний мужчина на автомобиле Lexus CT200H не уступил дорогу мотоциклу Pannonia T1, которым управлял 74-летний мужчина. Затормозивший во избежание столкновения мотоциклист упал на дорогу. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.