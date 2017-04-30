За сутки в ДТП пострадали два водителя — оба съехали с дороги

За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Также полиция задержала 17 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и трех водителей с признаками употребления наркотиков, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

29 апреля в 17:47 произошло ДТП в Пылвамаа в деревне Мяэсовитса, где на проселочной дороге 82-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat съехал с дороги налево и врезался в дерево. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

30 апреля в 1:52 произошло ДТП в Харьюмаа в городе Маарду на перекрестке Мууга теэ и Каллавере теэ, где, по первоначальным данным, 22-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus IS220D, на Т-образном перекрестке потерял управление машиной и по прямой съехал с дороги. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.