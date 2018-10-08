За сутки в ДТП пострадали два пешехода, полиция поймала 22 нетрезвых водителя

7 октября произошло два ДТП, в которых пострадали в общей сложности два человека.

В 12:27 произошло ДТП в Пярну у дома по адресу Папинийду, 52. 45-летний мужчина на городском автобусе совершал поворот налево и наехал на пешехода, 84-летнюю женщину, которую доставили в Пярнускую больницу.

В 17:26 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Выру, 92. Автомобиль Nissan Navara, которым управлял 46-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пересекавшего дорогу пешехода, 11-летнюю девочку. Внимание водителя отвлек повернувший перед ним Mitsubishi, который создал опасную ситуацию на дороге. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

Угнанные автомобили: