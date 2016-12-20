За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала 13 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и двух водителей с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 7:50 в Таллинне 28-летний мужчина на автомобиле Tesla Motors Model S, двигаясь из Ласнамяэ в сторону Кесклинна, выехал, по первоначальным данным, на красный свет на перекресток Пирита теэ и Нарвского шоссе и оказался на пути двигавшегося в сторону Пирита грузовика Maz, которым управлял 47-летний мужчина. Водителя автомобиля доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу и пассажира, 38-летнего мужчину, — в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:29 в Раквере на улице Крейцвальди 49-летний мужчина на автомобиле Lancia Voyager наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на переходившую дорогу 18-летнюю девушку. Пешехода доставили в Ракверескую больницу.