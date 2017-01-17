За минувшие сутки произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе двое детей. Также полиция задержала 11 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 14:49 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка улиц Йыэ и Кару, где перед автомобилем Mazda 6, которым управляла 52-летняя женщина, на нерегулируемом пешеходном переходе неожиданно выбежала на дорогу 9-летняя девочка, которая попала под машину. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 16:02 произошло ДТП в Тартумаа в волости Камбья в деревне Каатси на 5 километре шоссе Камбья-Сирваку, где 37-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Passat Variant на крутом повороте и затем резко идущей вниз дороге съехала с проезжей части и машина перевернулась на крышу. Скорая помощь оказала водителю первую помощь на месте.

В 17:00 произошло ДТП в городе Раквере у дома по адресу Лай, 15, где 20-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Golf сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пешехода, 71-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пешехода в Ракверескую больницу на осмотр.

В 17:30 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Кейла на перекрестке шоссе Кейла-Хаапсалу и Ранна теэ, где 65-летний мужчина на автомобиле Audi A4 врезался сзади в ожидавший возможности повернуть налево автомобиль Toyota Auris, которым управлял 64-летний мужчина. От полученного удара Audi вылетел с дороги. С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя Audi.

В 17:46 произошло ДТП в Харьюмаа в Табасалу на перекрестке шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и Кескпяэва теэ, где 28-летняя женщина на автомобиле Citroen C4 проигнорировала знак "Уступи дорогу" и выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Volvo V70, которым управлял 37-летний мужчина. С места происшествия доставили в Таллиннскую детскую больницу на осмотр находившегося в Citroen 2-летнего ребенка.