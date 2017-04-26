За сутки произошло три ДТП, два из них — по вине пьяных водителей

За минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали семь человек. Также полиция задержала 15 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 12:11 произошло ДТП в Тартумаа в волости Юленурме на 193 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 73-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis выехал перед автомобилем Mazda 6, которым управляла 73-летняя женщина. В результате столкновения Toyota вылетел на островок безопасности и там врезался в столб дорожных знаков. Водителей автомобилей доставили в Клинику Тартуского университета.

В 20:00 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тяхтвере на 173 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi 100 врезался сзади в автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 38-летний мужчина. В результате столкновения Peugeot вылетел с дороги направо в кювет и перевернулся. Водителей автомобилей доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 23:37 произошло ДТП в Рапламаа в волости Рапла на 51 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW 316 съехал с дороги направо, врезался в столб электропередач и съехал дальше в кювет. Находившегося в автомобиле в качестве пассажира 19-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Также находившимся в BMW в качестве пассажиров 20-летнему мужчине и 17-летней девушке скорая оказала первую помощь на месте.