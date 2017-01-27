За сутки пострадали в ДТП три пешехода, в Ида-Вирумаа водитель съехал в кювет

За минувшие сутки произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, три из которых пешеходы. Также полиция задержала шесть водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и четыре водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 8:58 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Люганузе на 2 километре дороги Пуртсе-Люганузе, где 38-летний мужчина, управляя грузовым микроавтобусом Citroen Jumper, потерял контроль над управлением машиной и съехал с дороги в кювет. Скорая помощь доставила водителя в Ида-Вирускую центральную больницу на осмотр.

В 8:45 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Крейцвальди и Тартуского шоссе, где 62-летний мужчина на автомобиле Suzuki Grand Vitara повернул направо и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пешехода, 25-летнюю женщину. Водитель доставил пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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В 13:40 произошло ДТП в Йыхви у дома по адресу Раквере, 16, где пешеход, 59-летняя женщина, переходила дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем Ford Focus, которым управляла 71-летняя женщина. Скорая помощь доставила пешехода в Ида-Вирускую центральную больницу на осмотр.

В 16:57 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Петербури теэ и улице Куули, где 76-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot Expert сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего дорогу пешехода, 38-летнрюю женщину. Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.