За сутки полиция выявила 23 пьяных водителя, в ДТП пострадали три человека

За минувшие сутки задержали 17 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и шесть водителей с признаками употребления наркотиков. Также произошло три ДТП, в которых пострадали люди.

В понедельник в 9:05 произошло ДТП в Тарту на перекрестке улиц Туру и Сепа, где перед автомобилем Iveco Eurotech, которым управлял 48-летний мужчина, выехала совершавшая поворот налево 22-летняя женщина на автомобиле Audi A6 Avant. На видимость водителя Audi могло повлиять встречное солнце. Водителя Audi доставили в Клинику Тартуского университета.

В 13:30 произошло ДТП в Таллинне на улице Сыле у автобусной остановки Нису, где до сих пор не установленный водитель сбил на регулируемом светофором пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

В 13:32 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Раэ в Пильдикюла на круговом перекрестке Пыргувялья и Алевику теэ, где 41-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Citroen Jumper и съехал с дороги. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.