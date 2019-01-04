04.01.2019, 18:34

За прошлый год — рекордное количество ЧП на море. Девятеро отдали ему жизнь

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+ советы, как избежать худшего
rus.delfi.ee
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Mereõnnetus parvlaeval Subsea Seven . (õppus)
фото иллюстративноеFoto: Irina Mägi

За весь 2018 год Центр морского надзора зарегистрировал 286 случаев спасения на водах. В помощи нуждались 739 человек. В 2017 же эти показатели составляли 278 и 570 соответственно.

”Вызывает тревогу рост числа попавших в беду. Зачастую полагают, что на море ничего не произойдет. Но все же стоит подумать, что расстояния на море — значительно больше; и в случае беды это, увы, означает более длительный период ожидания: время прибытия на воде — в разы больше, чем на суше”, — пояснила старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла.

Спасатели на водах — как профессионалы, так и добровольцы — в прошлом году спасли 598 человек, спаслись сами — 130, погибли — 9, двое числятся пропавшими без вести.

„Чтобы поездка по морю была безопасна, сами люди могут этому поспособствовать. До спуска на воду надо основательно подготовиться, поработать с картой. Всегда надо иметь при себе достаточный запас топлива, обслуживать водное средство, разумеется, надо использовать средства спасения и не превышать допустимое количество пассажиров в транспортном средстве. Также и зимние вызовы дали понять, что люди не умеют оценивать условия. Зачастую хотят выйти на лед как только он появился, но он его не готов”, — дала советы Кохтла.

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