За прошлый год — рекордное количество ЧП на море. Девятеро отдали ему жизнь

”Вызывает тревогу рост числа попавших в беду. Зачастую полагают, что на море ничего не произойдет. Но все же стоит подумать, что расстояния на море — значительно больше; и в случае беды это, увы, означает более длительный период ожидания: время прибытия на воде — в разы больше, чем на суше”, — пояснила старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла.

Спасатели на водах — как профессионалы, так и добровольцы — в прошлом году спасли 598 человек, спаслись сами — 130, погибли — 9, двое числятся пропавшими без вести.

„Чтобы поездка по морю была безопасна, сами люди могут этому поспособствовать. До спуска на воду надо основательно подготовиться, поработать с картой. Всегда надо иметь при себе достаточный запас топлива, обслуживать водное средство, разумеется, надо использовать средства спасения и не превышать допустимое количество пассажиров в транспортном средстве. Также и зимние вызовы дали понять, что люди не умеют оценивать условия. Зачастую хотят выйти на лед как только он появился, но он его не готов”, — дала советы Кохтла.