21.05.2018, 07:00

За прошедшие сутки полиция задержала почти 40 водителей в нетрезвом состоянии

 (6)
rus.delfi.ee
EST 12
Joobes naisautojuht
Фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Если вы видите водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, и такой поездке воспрепятствовать не удалось, смело звоните на номер 112 и сообщите номер, марку автомобиля и где он находится. Этим вы поможете предотвратить возможное ДТП", — призвал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

21.05.2018
В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Министр обороны Луйк: для НАТО важна скорость реагирования

21.05.2018
Во время своего выступления на международном форуме по вопросам безопасности GLOBSEC 2018 в Братиславе министр обороны Юри Луйк сказал, что НАТО способна обеспечить эффективное сдерживание на восточном фланге альянса. По словам министра обороны, это возможно только при тесном сотрудничестве Европы и США.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

21.05.2018
В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.
Подробнее

Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Древний греческий город выставлен на продажу

21.05.2018
Античный город Баргилия, который сейчас находится на территории Турции (местные называют его Богазичи), выставлен на продажу. Купить древнее поселение с ценнейшими руинами можно за € 7 млн. Таким необычным способом местные власти надеются защитить его от разрушения.
Подробнее