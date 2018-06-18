18.06.2018, 07:19

За прошедшие сутки полиция задержала более 30 водителей в нетрезвом состоянии


rus.delfi.ee
EST
PIDUTSEMINE
Фото иллюстративноеFoto: Annika Haas

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 32 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Если вы видите водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, и такой поездке воспрепятствовать не удалось, смело звоните на номер 112 и сообщите номер, марку автомобиля и где он находится. Этим вы поможете предотвратить возможное ДТП", — призвал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Обязаны ли дети ухаживать за родителями, если те много лет никак им не помогали?

18.06.2018
”Моя дочь отказалась от меня, чтобы не пускать домой, — рассказывает житель Таллинна Константин Захаров (65). — В феврале этого года у меня отказали ноги, меня увезли в скорую, а потом переправили в дом по уходу. И когда оттуда позвонили моей дочке, чтобы та забрала меня домой, она сказала, что я ей не отец и забирать меня она не будет”. Мужчина считает, что дочь это сделала для того, чтобы единолично распоряжаться квартирой, в которой он жил. Однако бывшая жена мужчины говорит, что тот их с дочерью много лет мучил, и квартира на самом деле принадлежит дочери, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Осечка фаворита: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию

17.06.2018
Главный фаворит чемпионата мира по футболу Бразилия в стартовом поединке мирового первенства не смогла обыграть в Ростове-на-Дону Швейцарию - 1:1 (1:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка провел портал Delfi.
Подробнее


Мегасенсация в "Лужниках"! Чемпион мира Германия проиграла Мексике

17.06.2018
Действующий чемпион мира по футболу Германия в первом туре мирового первенства проиграла в Москве Мексике - 0:1 (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил на 35-й минуте Ирвинг Лосано. Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого поединка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Вильнюсе открыли магазин для богатых: уксус стоит 100 евро за 100 грамм

17.06.2018
В вильнюсском ТЦ открылся гастрономический дом Gourmet Panorama, где в одном месте открылось сразу 20 магазинов качественных продуктов: мяса, рыбы, даров моря, овощей, фруктов, выпечки, десертов и экологических продуктов, сообщает литовский Delfi.
Подробнее

Прогноз на четыре дня: лето не отменяется, но обещают дожди и грозы

17.06.2018
Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, первая половина следующей недели будет в целом теплой, но дожди, столь долгожданные для горящих лесов, и грозы, лесам угрожающие, нам обещают каждый день, вплоть до четверга.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Квартирное товарищество оштрафовало жильцов за неявку на субботник. ”Мы считаем, что это незаконно!”

17.06.2018
”В нашем доме на Тирди, 10, субботники сделали обязательными и за неявку штрафуют, — жалуются жители одного из квартирных товариществ в столице. — Получили недавно счет, там вписана графа talgud, то есть ”толока”, и стоит сумма: 10 евро. Мол, за то, что не пришли на уборку городской территории, с нас теперь требуют деньги! А это две трети от всех квартир. И мы считаем, что это незаконно!” Так ли это и как на подобное смотрят мэрия и присяжный адвокат, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее


ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

17.06.2018
Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее