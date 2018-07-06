06.07.2018, 07:54

За прошедшие сутки полиция задержала более 14 водителей в нетрезвом состоянии


rus.delfi.ee
EST
Joobes naisautojuht
Фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом состоянии.

"Если вы видите водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, и такой поездке воспрепятствовать не удалось, смело звоните на номер 112 и сообщите номер, марку автомобиля и где он находится. Этим вы поможете предотвратить возможное ДТП", — призвал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

06.07.2018
Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке.
Подробнее



В России матери-одиночке грозит 8 лет по наркотической статье: продала препарат, не подошедший ребенку

06.07.2018
8 лет лишения свободы грозит матери двоих детей за продажу лекарства, которое перестало помогать ее больному сыну. Выяснилось, что препарат содержит психотропные вещества. Обвиняемая, которая в одиночку воспитывает детей, об этом не знала и пыталась вернуть хотя бы часть стоимости дорогого препарата.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры

06.07.2018
Один из аквалангистов погиб во время спасения школьников из футбольной команды, а также их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщила в пятницу газета Khaosod, об этом рассказали власти провинции Чианграй.
Подробнее

ВИДЕО читателя DELFI| Кадры после стрельбы в центре Таллинна: Таави Сынаялг спокойно уходит с места происшествия

05.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Спортсмен-политик Коваленко получила от спонсора шикарный "Порше"

05.07.2018
Депутат Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко занятия политикой сочетает с мотоспортом. В следующем году она намерена выступать в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Supersport 300.
Подробнее


Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

05.07.2018
По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.
Подробнее