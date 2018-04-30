30.04.2018, 07:55

За прошедшие сутки полиция задержала 20 водителей в нетрезвом состоянии


rus.delfi.ee
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Fotolavastus
Постановочное фотоFoto: Argo Ingver

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Если вы видите водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, и такой поездке воспрепятствовать не удалось, смело звоните на номер 112 и сообщите номер, марку автомобиля и где он находится. Этим вы поможете предотвратить возможное ДТП", — призвал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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