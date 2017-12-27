27.12.2017, 07:19

За прошедшие сутки полиция задержала 18 водителей в нетрезвом состоянии

 (2)
rus.delfi.ee
EST
За прошедшие сутки полиция задержала 18 водителей в нетрезвом состоянии
Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 4 в наркотическом опьянении.

"Если вы видите водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, и такой поездке воспрепятствовать не удалось, смело звоните на номер 112 и сообщите номер, марку автомобиля и где он находится. Этим вы поможете предотвратить возможное ДТП", — призвал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Читайте также:
199 999€
Tallinn, Часть дома
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
119 000€
Tallinn, Квартира
199 990€
Tallinn, Часть дома
116 900€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
115 000€
Tallinn, Квартира
48 884€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
81 000€
Tallinn, Квартира
3 843€
Tallinn, Коммерческий
59 670€
Maardu, Квартира
189 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии