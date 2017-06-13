За оказавшийся смертельным для подростка удар мужчина проведет за решеткой почти пять лет

Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 56-летнего Мати Кеэма в нанесении 16-летнему молодому человеку тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, которое ввиду укороченного производства было сокращено на треть.

Таким образом, Кеэму придется провести за решеткой четыре года и восемь месяцев, а также покрыть процессуальные расходы на сумму 1740 евро.

По оценке суда, несмотря на то, что Кеэм не желал потерпевшему смерти, его вина серьезная, а раскаяние неискреннее. За преступление со столь тяжелыми последствиями нельзя наказать шоковым или условным заключением. Суд отметил, что Кеэм, будучи взрослым мужчиной, пошел и ударил подростка, в результате чего тот умер. Поведение подсудимого было оценено как взвешенное, целенаправленное, агрессивное и жестокое. Также, при вынесении приговора суд руководствовался отсутствием действующих наказаний и тем, что к настоящему моменту Кеэм добровольно полностью возместил пострадавшему ущерб в размере более 1000 евро.

Решение можно оспорить в течение 15 дней.

Напомним, что 15 июля прошлого года в 00:33 в полицию поступил вызов в деревню Кулдре волости Урвасте. По словам звонившего, мужчина ударил 16-летнего юношу, из-за чего тот упал, и у него начались судороги. На место прибыли полиция и скорая. Сообщалось, что одна женщина заметила, как трое подростков возилась у ее машины. Поскольку она сама не осмелилась вмешаться в их деятельность, позвонила своему знакомому — 55-летнему мужчине. Завидев его, молодежь убежала, но одного из парней мужчина успел ударить кулаком в лицо. Молодые люди были несовершеннолетними и употребляли алкоголь.

По словам бригады скорой помощи, внешних повреждений у пострадавшего обнаружено не было. Его отвезли в больницу, где на следующий день он умер. По имеющимся данным, причиной смерти стало повреждение мозга. Полиция призывает в таких ситуация в первую очередь звонить им, а затем уже оценивать, стоит ли самим вмешиваться в ситуацию или лучше наблюдать за действиями неизвестных лиц со стороны и ждать помощи стражей порядка.