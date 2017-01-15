Сообщений о ДТП, а также об угнанных или найденных автомобилях за сутки в полицию не поступало.
За минувшие сутки полиция выявила 24 пьяных водителя
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии задержали 23 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.
Топ
В Пирита за рулем Bentley задержан пьяный бизнесмен дополнено в 19:14 (81)
ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии опрос (86)