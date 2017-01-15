За минувшие сутки полиция выявила 24 пьяных водителя

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За прошедшие сутки на дорогах Эстонии задержали 23 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.