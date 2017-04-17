17.04.2017, 08:15

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 62 нетрезвых водителей

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rus.delfi.ee
EST
За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 62 нетрезвых водителей
Foto: Anni Õnneleid

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 62 водителей автотранспортных средств в нетрезвом состоянии, сообщает rus.err.ee.

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", — подчеркивают власти.

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