За год уровень преступности в Эстонии существенно снизился

Уровень преступности в Эстонии за семь месяцев нынешнего года снизился в годовом сравнении на 9%, сообщает Rus.Err со ссылкой на Министерство юстиции.

С января по июль нынешнего года в Эстонии были совершены в общей сложности 15 799 преступлений, что на 1515 преступлений (на 9% ), чем за тот же период прошлого года, когда были совершены 1304 преступления.

Больше всего по видам преступлений было совершено краж — в общей сложности 4588, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Телесных повреждений за полугодие было нанесено 2585, что также на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Понизился и уровень преступлений в дорожном движении: их было совершено 2207, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Меньше стало и случаев мошенничества, рост числа которых отмечался в предыдущие годы: за 7 месяцев отмечено 885 случаев, тогда как годом ранее — 1071.

Преступлений против личности с января по июль нынешнего года было совершено 3252, в том числе тяжких телесных повреждений было нанесено 41, тогда как годом ранее — 45, а преднамеренных и непреднамеренных убийств за 7 месяцев было совершено 22 (за 7 месяцев прошлого года 20), изнасилований 80 ( годом раньше 93).