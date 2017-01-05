Большинство аварий — несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.
Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ просит всех водителей транспортных средств быть особенно внимательными на дорогах: "Водителям транспортных средств следует больше считаться с другими участниками движения и запастись временем для того, чтобы достичь пункта назначения"