Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП, сообщает rus.err.ee.

Большинство аварий — несерьезные. Однако в одном ДТП в Ляэне-Вируском уезде пострадали три человека. Полиция напоминает об осторожности и внимательности на дороге во время плохих погодных условий.

Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ просит всех водителей транспортных средств быть особенно внимательными на дорогах: "Водителям транспортных средств следует больше считаться с другими участниками движения и запастись временем для того, чтобы достичь пункта назначения"