11.08.2017, 18:20

За что? Пьяный житель Какумяэ напал на почтового робота

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rus.delfi.ee
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Pakirobot
PakirobotFoto: Ilmar Saabas

В четверг в Таллинне произошел курьезный случай — робот-почтальон Starship Technologies подвергся нападению, пишет Geenius.ee.

Инцидент произошел во второй половине дня перед домом в Какумяэ в Таллинне, где робот-постальон доставлял посылку клиенту Omniva.

Пьяный мужчина средних лет напал на робота и несколько раз ударил его ногой. Инцидент видели ожидавший посылку клиент Omniva и ее семья.

Разделавшись с роботом, мужчина напал и на ожидавшую посылку женщину. Его забрала полиция и завела уголовное производство.

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