За что? Пьяный житель Какумяэ напал на почтового робота

В четверг в Таллинне произошел курьезный случай — робот-почтальон Starship Technologies подвергся нападению, пишет Geenius.ee.

Инцидент произошел во второй половине дня перед домом в Какумяэ в Таллинне, где робот-постальон доставлял посылку клиенту Omniva.

Пьяный мужчина средних лет напал на робота и несколько раз ударил его ногой. Инцидент видели ожидавший посылку клиент Omniva и ее семья.

Разделавшись с роботом, мужчина напал и на ожидавшую посылку женщину. Его забрала полиция и завела уголовное производство.