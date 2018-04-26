Юноша купил на Балтийском марихуану и думал продать в Курессааре. Но план обломался

Сегодня суд наказал условно трех 20-летних молодых людей. Один из них покупал марихуану, другой — продавал, а третий был посредником.

Тимо Кирсь весной прошлого года хотел купить 10 граммов марихуаны. Для этого он связался с Карлом Паалем, который знал, где ее достать. Пааль сообщил об этом Маркусу Вейсманну.

Заказавшие перевели Тимо Кирсю через банк 145 евро. Один из них за 5 граммов отдал 120 евро, второй — 25 евро. Один грамм конопли Карл Пааль должен был оставить себе за посредничество, два грамма были предназначены другу Кирся для покрытия долгов, один грамм Кирсь должен был сам продать.

Маркус Вейсманн в марте прошлого года в Таллинне на Балтийском вокзале купил марихуаны на 140 евро у человека, личность которого в ходе предварительного следствия не была установлена. На следующий день Вейсманн продал 11 пакетиков на лаагриской заправке Тимо Кирсю. Последний положил их в портфель и заплатил Вейсманну 155 евро.