26.04.2018, 17:10

Юноша купил на Балтийском марихуану и думал продать в Курессааре. Но не получилось

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Marcio Jose Sanchez, AP/Scanpix

Сегодня суд наказал условно трех 20-летних молодых людей. Один из них покупал марихуану, другой — продавал, а третий был посредником.

Тимо Кирсь весной прошлого года хотел купить 10 граммов марихуаны. Для этого он связался с Карлом Паалем, который знал, где ее достать. Пааль сообщил об этом Маркусу Вейсманну.

Заказавшие перевели Тимо Кирсю через банк 145 евро. Один из них за 5 граммов отдал 120 евро, второй — 25 евро. Один грамм конопли Карл Пааль должен был оставить себе за посредничество, два грамма были предназначены другу Кирся для покрытия долгов, один грамм Кирсь должен был сам продать.

Маркус Вейсманн в марте прошлого года в Таллинне на Балтийском вокзале купил марихуаны на 140 евро у человека, личность которого в ходе предварительного следствия не была установлена. На следующий день Вейсманн продал 11 пакетиков на лаагриской заправке Тимо Кирсю. Последний положил их в портфель и заплатил Вейсманну 155 евро.

В тот же день Тимо Кирсь поехал на рейсовом автобусе в Курессааре, где полиция его и задержала. Всего в его портфеле нашли 9,23 грамма, этого достаточно для наркотического опьянения 12 человек. Маркуса Вейсманна полиция задержала 6 июля прошлого года в Харьюмаа, Карла Пааля — 28 марта этого в Курессааре.

В рамках согласительного производства вчера все трое были признаны виновными в незаконном обороте наркотических веществ в большом количестве. Количество считается большим, если его достаточно для введения в состояние опьянения 10 человек.

Тимо Кирсь и Маркус Вейсманн получили по полтора года условно с двухгодовым испытательным сроком. Карлу Паалю дали год условно с полуторагодовым испытательным сроком.

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