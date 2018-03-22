”Я не ел три дня”. Как полиция ”накрыла” в Тарту гараж с вьетнамцами-нелегалами

Переправка вьетнамцев в ЕС через Россию и Прибалтику — это крупный бизнес. На видео можно увидеть, как полиция ”накрыла” автомастерскую в Тарту. В ней обнаружили автомобиль с заклеенными окнами, а в нем — люди, незаконно переправленные через границу.

”Я очень голоден, три дня не ел. В мастерской давали только воду. Было очень холодно. Мы все время были в машине. Спали тоже в авто: двое сидели впереди, двое — сзади, девочки были на заднем сиденье. Спали по очереди. Одна девочка сидит, другая — ложится и голову ей на колени: так и спали”, — поведал один из освобожденных вьетнамцев.

19 января 2016 года Тартуский уездный суд признал виновными пятерых мужчин и одну женщину в незаконной перевозке в Эстонию вьетнамцев. Им были назначены как условные, так и реальные сроки заключения. Суд признал виновными в торговле людьми и незаконной переправке иностранцев через границу Эстонии Виктора Городецкого и Алексея Руднева .