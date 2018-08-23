23.08.2018, 12:58

"Я был под влиянием матрицы". Суд над убийцей и насильником Нурмом: осознавал ли он, что делает?

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
 
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"Я был под влиянием матрицы". Суд над убийцей и насильником Нурмом: осознавал ли он, что делает?
Foto: Taavi Sepp

В среду Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении, а также изнасиловании женщины. Основной вопрос состоит в том, совершил ли Нурм преступления в здравом уме?

"Да, признаю себя виновным. Но хочу уточнить, что я был под влиянием матрицы", — заявил 39-летний Нурм на заседании, выслушав все обвинения в свой адрес.

Стоит отметить, что Нурм никогда и не отрицал свой вины. После задержания он сразу все признал и даже помогал следствию. Однако адвокат Айвар Эннок выстраивает защиту на другом вопросе: был ли обвиняемый вменяем, во время совершения преступлений?

The Matrix has you

Еще за годы до того, как Нурм совершил преступления, он рассказывал всем, кто соглашался слушать, о матрице, которая имеет над ним власть. Как следует из доводов защиты, Нурм имеет в виду виртуальную среду из фильма "Матрица", которая якобы влияет на поведение людей, контролирует их мысли и действия.

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"Он утверждает, что совершил преступления, так как его заставила это сделать так называемая матрица", — сказал Эннок на заседании.

О том, как таинственная матрица пытается контролировать его жизнь, принимать за него решения, проникает в его мозг и путает мысли, Нурм писал также в своем онлайн-дневнике. Там же есть записи о дающем указания голосе в его голове и о том, как он годами боролся с матрицей, чтобы "они" не захватили его самого и его близких — вообщем, "The Matrix has you".

В Facebook Нурм написал, что пошел убивать и насиловать, чтобы отомстить матрице.

Если вменяем, то насколько?

Таким образом защита строит свой аргумент на том, что во время совершения преступлений Нурм не находился в этом времени и пространстве, и не осознавал, что совершает.

Однако, как отметила прокурор Наталия Мийлвеэ, комплексная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого нет такой тяжелой психической болезни, чтобы он не осознавал своих действий во время совершения преступлений и не мог себя контролировать. Нурм вполне может быть хронически болен, но про этом вменяем, подчеркнула Мийлвеэ.

Защита же напоминает, что всего пару лет назад суд постановил освободить Нурма от наказания и отправить вместо тюрьмы в психбольницу на принудительное лечение. Три года назад у него диагностировали психическое расстройство.

Судебный процесс над Нурмом продолжится сегодня, в четверг.

Как Нурм боролся с матрицей

Преступления были совершены прошлой осенью в Таллинне в течение пары дней. 12 ноября недалеко от таллиннского ипподрома Нурм напал сзади на проходившую мимо женщину. Он силой затащил ее расположенный неподалеку лес, избил, отобрал телефон, документы и банковскую карту.

После этого Нурм изнасиловал женщину, а заем потребовал у нее пин-код от банковской карты. В тот же вечер с карты жертвы он снял 600 евро. В тот же день, спустя всего несколько часов после первого преступления, в Копли около гаражей он напал еще на одну женщину. Ее жизнь спас проходивший мимо прохожий, который услышал крики и поспешил на помощь. Нурм сбежал.

Через день Нурм поехал в гости к своему приятелю в Пирита. Он отобрал у хозяина дома банковскую карту, а затем убил его. Ножевые удары были нанесены в спину, живот и шею. Помимо этого, Нурм выколол глаза своей жертве.

Как отмечается, глаза Нурм выколол жертве, когда тот еще был жив. Убийство Нурм совершил с целью, чтобы остаться жить в доме знакомого.

Полиция задержала Нурма в тот же день, когда он хотел снять деньги с банковской карты жертвы.

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