"Я был под влиянием матрицы". Суд над убийцей и насильником Нурмом: осознавал ли он, что делает?

"Да, признаю себя виновным. Но хочу уточнить, что я был под влиянием матрицы", — заявил 39-летний Нурм на заседании, выслушав все обвинения в свой адрес.

Стоит отметить, что Нурм никогда и не отрицал свой вины. После задержания он сразу все признал и даже помогал следствию. Однако адвокат Айвар Эннок выстраивает защиту на другом вопросе: был ли обвиняемый вменяем, во время совершения преступлений?

The Matrix has you

Еще за годы до того, как Нурм совершил преступления, он рассказывал всем, кто соглашался слушать, о матрице, которая имеет над ним власть. Как следует из доводов защиты, Нурм имеет в виду виртуальную среду из фильма "Матрица", которая якобы влияет на поведение людей, контролирует их мысли и действия.

"Он утверждает, что совершил преступления, так как его заставила это сделать так называемая матрица", — сказал Эннок на заседании.

О том, как таинственная матрица пытается контролировать его жизнь, принимать за него решения, проникает в его мозг и путает мысли, Нурм писал также в своем онлайн-дневнике. Там же есть записи о дающем указания голосе в его голове и о том, как он годами боролся с матрицей, чтобы "они" не захватили его самого и его близких — вообщем, "The Matrix has you".

В Facebook Нурм написал, что пошел убивать и насиловать, чтобы отомстить матрице.

Если вменяем, то насколько?

Таким образом защита строит свой аргумент на том, что во время совершения преступлений Нурм не находился в этом времени и пространстве, и не осознавал, что совершает.