17.05.2018, 12:10

”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа

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”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа
Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Вчера около 2:00 ночи в Ярвамаа в Аравете в магазине Meie взорвали банкомат. По данным Swеdbank, в банкомате находилось порядка 100 000 евро, стоимость самого автомата — 10 000 евро.

По словам местного жителя, проживающего через дорогу от данного магазина, ночью был мощный взрыв. ”Ударная волна сотрясла дом”, — поведал он и добавил, что все случилось моментально, за минуты.

„Первым делом я увидел из окна машины спасателей — они прибыли за минуты”, — описал сосед. Все было профессионально — воров он не заметил. ”Работник магазина поведал мне, что камеры были заклеены, и злоумышленники скрылись до прибытия спасателей”.

Миральда живет довольно близко к магазину. ”Без четверти два был такой взрыв, что я упала с кровати”, — сказала она. ”Ужасный взрыв. Я была ребенком, когда бомбили Таллинн. Мне сразу вспомнилось это. Я даже фейерверки не переношу”, — добавила женщина.

Сирена магазина заорала так, что Миральда вышла из спальни на веранду и закрыла окна. ”Тогда увидела, что одна машина темного цвета съехала с горы”, — описала она. По ее словам, это не был микроавтобус или внедорожник, а обычная маленькая легковушка. ”Темного цвета, огни не горели. То есть сначала они горели, но потом водитель выключил фары и на бешенной скорости пронесся мимо моего дома”.

Авто она заметила спустя минуту-две после взрыва. Почти моментально загудели сирены спасателей.

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