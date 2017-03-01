01.03.2017, 19:30

Взявший в аренду Volvo мужчина испарился вместе с автомобилем


rus.delfi.ee
EST
Взявший в аренду Volvo мужчина испарился вместе с автомобилем
Foto: erakogu

В соцсетях уже две недели идут поиски 26-летнего Рауно, который 19 февраля взял в аренду автомобиль Volvo V50 с номерами 487 BTC и не вернул его. Владелец подал заявление и в полицию, так как предположительно речь идет о краже.

Выяснилось, что мужчина уже неоднократно наказывался в уголовном порядке и был связан с подобными преступлениями. По указанному в договоре об аренде номеру отвечал некий ”бывший знакомый” Рауно, который понятия не имеет, где тот может находиться.

Также выяснилось, что у арендовавшего машину мужчины отсуствует право управлять моторно-транспортным средством.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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