Взятый на таран лихач убегал от полиции на мотоцикле с американскими номерами

Полицейский патруль протаранил пытавшегося скрыться от него мотоциклиста-лихача, поскольку на транспортном средстве были американские номера и установить его владельца было невозможно, пишет Eesti Ekspress.

Если установить личность владельца эстонского автомобильного номера для полицейских легче легкого, то в данной ситуации они не знали, с кем имеют дело. Нарушителя порядка не могло остановить ничего: в течение длившейся около десяти минут погони полицейские пытались дважды остановить его при помощи препятствий, но хулиган переезжал их, задевая полицейский микроавтобус, выезжая на встречную полосу и тротуар.

”Не останавливается на знаки полиции, имеет американские номера, то есть мы не знаем, кто управляет мотоциклом, и движется в сторону города: в любом случае очень опасен”, — описывает ситуацию руководитель центра по надзору за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Для остановки хулигана вариантов было немного. К примеру, применить так называемого ”ежа” не представлялось возможным, поскольку в результате этого мотоцикл могло бы выбросить с дороги, что привело бы к непредсказуемым последствиям. В связи с этим патруль принял решение взять нарушителя на таран, когда в Ласнамяэ тот скинул скорость до 55-70 км/ч.

Оценку данному решению даст служба внутреннего контроля.

