Взят под стражу нанесший сожительнице травмы сковородкой и ножом житель Кохтла-Ярве

3 ноября Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии 57-летнего мужчины под стражу, в связи с тем, что он неоднократно применял насилие в отношении своей сожительницы.

Согласно подозрению, вечером 1 ноября в Кохтла-Ярве, находясь в квартире, он ударил 54-летнюю сожительницу сковородкой по голове, а затем ножом порезал ей руку.

В ходе уголовного производства выяснилось, что мужчина применял физическое насилие в отношении своей второй половинки и ранее. Подозреваемый утверждает, что ничего не помнит, так как был пьян.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Натальи Фирсовой насилие в близких отношениях является серьезной проблемой.

”Потерпевшим можно помочь только в том случае, если они находят смелость больше рассказывать о своих проблемах и искать помощь. Следует помнить и о том, что у насилия нет оправданий”, — добавила помощник прокурора Фирсова.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп призывает всех замечать попавших в беду и сообщать о них.

”Насилие в отношении близких может закончиться очень трагически, именно поэтому так важно вмешаться в него как можно раньше и сообщать о нем в полицию”, — сказала Мюрсеп.

Сегодня Вируский Уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчину на время проведения досудебного расследования под стражу.

Расследованием дела занимается Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.