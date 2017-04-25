Взломал дверь, вынес все ценное и облил прихожую шампунем: в Копли действует серийный домушник?

Вчера в столичном районе Пельгулинн вор (или воры) сорвал большой куш: дорогую камеру, велосипед и три ноутбука. В завершение своего деяния злоумышленник облил прихожую шампунем.

Данные полиции указывают на то, что в последнюю неделю в этой части города произошло несколько краж со взломов с одинаковым почерком.

”Воры взломали дверь, разлили в прихожей шампунь и унесли новую GoPro Hero5 вместе с фурнитурой, велосипед и три ноутбука!” — жалуется жительница улицы Роху Сюзанна в Facebook.

Вероятно, преступники следили за хозяевами, поскольку последние совсем ненадолго отлучились из дома.

В комментариях к публикации другие жители района тоже отмечают появление в округе подозрительных личностей и попытки взлома. ”Хочу всех предупредить! 1,5 часа назад злоумышленник пытался с помощью железного лома проникнуть в квартиру на пересечении Теллискиви и Ыле, — написала Кайри. — К счастью, один внимательный гражданин заметил это и спугнул вора”.

В Пыхьяской префектуре подтвердили Delfi, что за последнюю неделю в Пыхья-Таллинне произошло несколько эпизодов взлома с похожим почерком. ”Мы расследуем совершенные в жилых помещениях Пыхья-Таллинна кражи и проверяем возможных подозреваемых”, — сказал представитель префектуры Тоомас Йервсон.

”Мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы поймать преступника и восстановить чувство безопасности, по которому был нанесен удар”, — сказал он и добавил, что воры активизируются именно в теплое время года. Йервсон посоветовал всем жителям района, заметившим что-то подозрительное, сообщать об этом по номеру 112.

По его словам, самый последний эпизод произошел в понедельник в квартире на улице Роху. В результате взлома были украдены GoPro и фурнитура, ноутбуки, велосипед и внешний диск. По предварительным подсчетам, ущерб составил 2200 евро. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или видел между 16 и 18 часами что-то подозрительное на этой улице, сообщить об этом по номеру 612 4092.