Вызвавшая помощь участникам поножовщины в Тарту продавщица: тут и раньше ходили всякие

После нападения на находившихся в квартире на улице Раатузе в Тарту людей, преступники вышли из дома. На той же улице расположены несколько магазинов, продавцам которых пришлось стать невольными участниками событий.

Пострадавший в результате нападения молодой человек поспешил найти укрытие в располагающемся в соседнем доме магазине кофеварок. Продавец магазина Хардер Кинк сказал, что в магазин зашел ковыляющий молодой человек, вкратце рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию. ”Сначала я испугался, но потом пришлось действовать”, — сказал продавец. Пострадавший ушел из магазина до того, как Кинк закончил звонок в Центр тревоги.



Помощь вызвала и продавец магазина одежды: похоже, по просьбе самих преступников. Женщина рассказала, что в магазин зашли двое молодых людей и попросили вызвать себе скорую, как как у одного из них голова была в крови. По ее словам, мужчины не казались опасными. ”Тут и до этого ходили всякие. Они по сравнению с другими вели себя еще очень спокойно”, — сказала она. Так, она вызвала скорую и стала вместе с ними ждать прибытия медиков.

Читать еще

Свидетелем происходящего стала и продавец магазина принадлежностей для рыбной ловли Кадри, которая еще утром видела, как молодые люди ходили вокруг дома. ”Они шатались и были явно пьяны”, — отметила она.

Трехэтажный дом, в котором все произошло, мерами безопасности похвастаться не может: деревянная покосившаяся дверь в подъезд, которая на момент нападения не была заперта; незапертые двери от общих коридоров на этажах. На втором этаже, где предположительно и произошло преступление, на двери висит табличка ”Наш коридор всегда закрыт на ключ!”

Raatuse tänava pussitamine Foto: Argo Ingver

Напомним, что в субботу в Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек. Двое человек получили легкие ранения, один — тяжелые, сообщила Лыунаская префектура.

11 февраля в обеденное время полиция получила сообщение, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек.

В ходе поножовщины пострадали две женщины — 23 и 30 лет, третьего пострадавшего — 25-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские задержали двоих подозреваемых рядом с магазином на улице Раатузе. Во время задержания оба находились в состоянии алкогольного опьянения и их направили в вытрезвитель.

Один из задержанных 22-летний мужчина ранее наказывался за преступление против личности, второй 20-летний мужчина ранее не наказывался в уголовном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.