Выяснение отношений между подростками, приведшее к субботней поножовщине в Нарве, не было спонтанным

В минувшую субботу в Нарве на улице Тулевику 17-летний молодой человек нанес ножевые ранения трем юношам: двум 18-летним и одному 16-летнему. Судя по словам одного из пострадавших и свидетелей происшествия, конфликт не был спонтанным — ребята назначали встречу, чтобы выяснить отношения. Молодого человека, атаковавшего оппонентов с ножом, к ответу призвали пятеро.

По факту преступления идет расследование по 118 статье Пенитенциарного кодекса — "Причинение тяжких телесных повреждений".

В понедельник молодой человек, нанесший ножевые ранения троим, был арестован судом на время проведения досудебного расследования.

Пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала Delfi в понедельник, что никакой дополнительной информации на данный момент общественности прокуратура предоставить не может.

Между тем, в социальных сетях появились записи непосредственного участника конфликта — пострадавшего, — а также свидетелей, процитированные порталом Seti.ee. Судя по словам знакомых с участниками происшествия, все они были из одной компании, а к молодому человеку, атаковавшему своих бывших приятелей с ножом, у остальных возникли претензии, якобы из-за девушки одного из них, и они вызвали парня на разговор. Свидетельница происшествия пишет, что к пятерым парням пришел один молодой человек, который после ссоры нанес ножевые ранения троим. Двое не пострадали — их допросили в полиции, а потом отпустили.

Ранения одного юноши были столь тяжелы, что его отправили в реанимацию в Таллинн, двум другим помощь оказывают в Нарве. Один молодой человек якобы получил двукратное ранение в печень, а одному чуть ли не пронзили сердце.

По словам одного из пострадавших, парня, взявшегося за нож, один из членов компании начал бить первым.

”Было все так, что один человек не отвечал много раз за свои слова, он всегда врал”, — пишет один из пострадавших, по словам которого один парень из его компании стал бить ”провинившегося” первым, но потом атакованный достал нож и применил его, тогда как остальные еще не понимали, что именно происходит — было темно и холодное оружие не сразу заметили.

”Я ударил его, и он ударил меня в ответ ножом, около сердца, то есть еще бы один сантиметр и попал бы сердце, а так все норм, ребят, мы живы", — написал пострадавший, сообщая, что вступил в драку, ударив молодого человека с ножом по лицу, после того, как его друзьям уже были нанесены ножевые ранения.