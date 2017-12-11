Выяснение отношений между подростками, приведшее к субботней поножовщине в Нарве, не было спонтанным

В минувшую субботу в Нарве на улице Тулевику 17-летний молодой человек нанес ножевые ранения трем юношам: двум 18-летним и одному 16-летнему. Судя по словам одного из пострадавших и свидетелей происшествия, конфликт не был спонтанным — ребята назначали встречу, чтобы выяснить отношения. Молодого человека, атаковавшего оппонентов с ножом, к ответу призвали пятеро.

По факту преступления идет расследование по 118 статье Пенитенциарного кодекса — "Причинение тяжких телесных повреждений".

В понедельник молодой человек, нанесший ножевые ранения троим, был арестован судом на время проведения досудебного расследования.

Пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала Delfi в понедельник, что никакой дополнительной информации на данный момент общественности прокуратура предоставить не может.

Между тем, в социальных сетях появились записи непосредственного участника конфликта — пострадавшего, — а также свидетелей, процитированные порталом Seti.ee. Судя по словам знакомых с участниками происшествия, все они были из одной компании, а к молодому человеку, атаковавшему своих бывших приятелей с ножом, у остальных возникли претензии, якобы из-за девушки одного из них, и они вызвали парня на разговор. Свидетельница происшествия пишет, что к пятерым парням пришел один молодой человек, который после ссоры нанес ножевые ранения троим. Двое не пострадали — их допросили в полиции, а потом отпустили.

Ранения одного юноши были столь тяжелы, что его отправили в реанимацию в Таллинн, двум другим помощь оказывают в Нарве. Один молодой человек якобы получил двукратное ранение в печень, а одному чуть ли не пронзили сердце.

По словам одного из пострадавших, парня, взявшегося за нож, один из членов компании начал бить первым. Якобы изначально планировался поединок в формате "один на один".

”Было все так, что один человек не отвечал много раз за свои слова, он всегда врал”, — пишет один из пострадавших, по словам которого один парень из его компании стал бить ”провинившегося” первым, но потом атакованный достал нож и применил его, тогда как остальные еще не понимали, что именно происходит — было темно и холодное оружие не сразу заметили.

”Я ударил его, и он ударил меня в ответ ножом, около сердца, то есть еще бы один сантиметр и попал бы сердце, а так все норм, ребят, мы живы", — написал пострадавший, сообщая, что вступил в драку, ударив молодого человека с ножом по лицу, после того, как его друзьям уже были нанесены ножевые ранения.