24.08.2018, 14:30

Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды

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есть ли связь с ласнамяэской шайкой АУЕ?
Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
 
EST 9
Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды
Foto: Kiur Kaasik

Молодого человека вытолкнули из трамвая просто так, ради забавы, пишет Eesti Päevaleht.

Молодой человек чуть не стал инвалидом просто так, на потеху другим молодым людям. ”Для людей это, несомненно, шок, когда выбирается совершенно случайная жертва, стоящая наиболее близко к двери”, — отметила помощник прокурора.

Для конфликта между жертвой и хулиганами причины не было.

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