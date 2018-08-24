Вытолкнувшие подростка из трамвая молодые люди могут быть частью более крупной банды

Молодой человек чуть не стал инвалидом просто так, на потеху другим молодым людям. ”Для людей это, несомненно, шок, когда выбирается совершенно случайная жертва, стоящая наиболее близко к двери”, — отметила помощник прокурора.

Для конфликта между жертвой и хулиганами причины не было.