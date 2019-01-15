Выстрелом из пистолета в нарвском баре ранили мужчину. Подозреваемый арестован

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс пояснила, что между двумя мужчинами возник в баре конфликт, в результате которого один из них произвёл выстрел из оружия, которое у него было с собой.

”У мужчины было с собой оружие на законных основаниях. В разгар конфликта мужчина схватил оружие и направил в сторону потерпевшего. После этого он произвёл несколько выстрелов. На вызов незамедлительно отреагировали полиция и скорая помощь,” сказала ведущий инспектор. Полицейские задержали подозреваемого в баре. Пистолет был найден возле бара на улице.

Пострадавший с полученными ранениями был доставлен в больницу. На сегодняшний день мужчина отпущен на домашнее лечение.

”Владение огнестрельным оружием разрешено для защиты себя и своего имущества и для этого у человека должно быть разрешение на оружие, для получения которого ему следует пройти экзамен на оружие и знать правила безопасности. Огнестрельное оружие не может носить лицо, в алкогольном опьянении, и его нельзя применять для разрешения конфликтов,” добавила Пресс.

Подозреваемый не наказывался ранее в уголовном порядке. У него имеется действующее разрешение на оружие и законное оружие. ”Понятно, что нельзя больше доверить в руки поступившего так человека, оружие. Поэтому полиция аннулирует его разрешение на оружие,” добавила ведущие следователь.