15.01.2019, 14:55

Выстрелом из пистолета в нарвском баре ранили мужчину. Подозреваемый арестован

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rus.delfi.ee
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Выстрелом из пистолета в нарвском баре ранили мужчину. Подозреваемый арестован
Foto: Eero Vabamägi

Рано утром в воскресенье, 13 января в 4.35, в полицию поступило сообщение о стрельбе в развлекательном учреждении в Нарве, в результате которого пострадал 44-летний мужчина. В качестве подозреваемого на месте происшествия был задержан 49-летний мужчина.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс пояснила, что между двумя мужчинами возник в баре конфликт, в результате которого один из них произвёл выстрел из оружия, которое у него было с собой.

”У мужчины было с собой оружие на законных основаниях. В разгар конфликта мужчина схватил оружие и направил в сторону потерпевшего. После этого он произвёл несколько выстрелов. На вызов незамедлительно отреагировали полиция и скорая помощь,” сказала ведущий инспектор. Полицейские задержали подозреваемого в баре. Пистолет был найден возле бара на улице.

Пострадавший с полученными ранениями был доставлен в больницу. На сегодняшний день мужчина отпущен на домашнее лечение.

”Владение огнестрельным оружием разрешено для защиты себя и своего имущества и для этого у человека должно быть разрешение на оружие, для получения которого ему следует пройти экзамен на оружие и знать правила безопасности. Огнестрельное оружие не может носить лицо, в алкогольном опьянении, и его нельзя применять для разрешения конфликтов,” добавила Пресс.

Подозреваемый не наказывался ранее в уголовном порядке. У него имеется действующее разрешение на оружие и законное оружие. ”Понятно, что нельзя больше доверить в руки поступившего так человека, оружие. Поэтому полиция аннулирует его разрешение на оружие,” добавила ведущие следователь.

По словам старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарьи Германн она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что существует опасность того, что подозреваемый может продолжать совершать новые преступления. ”Во время употребления алкоголя поведение подозреваемого становится непредсказуемым, его способность решения конфликтов снижается и в подобных ситуациях он не может поступать, заботясь о жизни и здоровье людей, в связи с чем возникает основание для сомнения в том, что мужчина может в продолжающемся алкогольном опьянении и в момент, когда он не может справиться с конфликтом, продолжит совершать новые правонарушения, которыми он подвергнет опасности жизни и здоровья людей,” добавила старший прокурор Германн.

Вируский Уездный суд по ходатайству прокуратуры взял подозреваемого под стражу сроком до 2 месяцев. Расследованием уголовного производства занимается Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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