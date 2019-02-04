04.02.2019, 14:10

Вымогательства, кражи, порабощение: продолжается суд над обвиняемой во множестве преступлений группировкой


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Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üle
Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üleFoto: Karin Kaljuläte

В Харьюском уездном суде сегодня утром продолжился начавшийся в январе 2017 года процесс над членами преступной группировки, терроризировавшей Ляэне-Вирумаа. Мужчин обвиняют в различных преступлениях против имущества и личности, а также в наркопреступлениях и налоговых преступлениях.

И так долгий процесс затянули дольше обычного болезни разных обвиняемых и смены адвокатов, сказала пресс-секретарь Госпрокуратуры Оля Кивистик.

В то же время, приговора еще ожидать не стоит. "У суда в обвинительном акте упомянуто и доказательства адвокатов рассмотрены, но прения сторон только предстоят", — добавила Кивистик. Когда дойдет до приговора, пока неизвестно.

Согласно обвинению, группировкой руководил из Таллинна Андрей Кузякин, который в категоричной форме раздавал членам группировки приказы и задания, которые они беспрекословно выполняли. Вдобавок задачей Кузякина было разрешение проблем и конфликтов между членами группировки и при необходимости также принятие решений относительно наказания.

На следующей позиции после него был Марек Казе, который выполнял полученные от главаря банды приказы беспрекословно и организовывал деятельность находившихся у него в подчинении членов группировки.

Одним из таких заданий было собирать деньги в "кассу" с членов группировки или с задолжавших группировке лиц. В этой деятельности Казе помогал подчинявшийся ему Георгий Абуладзе.

Ежемесячные платежи в "кассу" приходилось делать всем членам группировки, и для востребования долгов по приказу Кузякина применяли насилие. Согласно иерархии, собранные деньги двигались в руки Кузякина, который по мере необходимости распределял деньги из "кассы" членам группировки.

Среди прочего, Казе также занимался поддержкой находящихся в заключении лиц и их близких.

Отдельная ветвь в Ляэне-Вирумаа

На равной позиции с Казе в иерархии группировке был Урмас Вельс, который вместе с подчинявшимся ему сыном Аапом Вельсом образовывали в преступной группировке так называемую ракверескую ветвь. Туда также входили Пааво Вельс, Стевен Тамм, Маарьё Калда, Риво Роосма и Райт Ыйсо, которые совершали в Ляэне-Вирумаа различные преступления против имущества, например, вымогательства, кражи, мошенничества.

Вельсы отдавали подчинявшимся им лицам приказы совершить различные преступления. Также они собирали с людей в Ляэне-Вирумаа деньги и предлагали им свою защиту. Из так называемых крышевых денег 10% платили Кузякину. Расчет происходил как наличными, так и переводами. Для последнего Урмас Вельс использовал банковский счет своей сожительницы.

Aап Вельс в свою очередь также подчинялся Абуладзе, которому он неоднократно платил 10% от денег, которые получал от совершения преступлений. Взамен Аап Вельс получал защиту Абуладзе и группировки.

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