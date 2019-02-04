Вымогательства, кражи, порабощение: продолжается суд над обвиняемой во множестве преступлений группировкой

И так долгий процесс затянули дольше обычного болезни разных обвиняемых и смены адвокатов, сказала пресс-секретарь Госпрокуратуры Оля Кивистик.

В то же время, приговора еще ожидать не стоит. "У суда в обвинительном акте упомянуто и доказательства адвокатов рассмотрены, но прения сторон только предстоят", — добавила Кивистик. Когда дойдет до приговора, пока неизвестно.

Согласно обвинению, группировкой руководил из Таллинна Андрей Кузякин, который в категоричной форме раздавал членам группировки приказы и задания, которые они беспрекословно выполняли. Вдобавок задачей Кузякина было разрешение проблем и конфликтов между членами группировки и при необходимости также принятие решений относительно наказания.

На следующей позиции после него был Марек Казе, который выполнял полученные от главаря банды приказы беспрекословно и организовывал деятельность находившихся у него в подчинении членов группировки.

Одним из таких заданий было собирать деньги в "кассу" с членов группировки или с задолжавших группировке лиц. В этой деятельности Казе помогал подчинявшийся ему Георгий Абуладзе.

Ежемесячные платежи в "кассу" приходилось делать всем членам группировки, и для востребования долгов по приказу Кузякина применяли насилие. Согласно иерархии, собранные деньги двигались в руки Кузякина, который по мере необходимости распределял деньги из "кассы" членам группировки.