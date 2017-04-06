Выйти на предполагаемого киллера Имре Аракаса ирландской полиции помогла прослушка

Задержанный в Ирландии наемный убийца из Эстонии Имре Аракас планировал отправится из Дублина на север страны, чтобы по заказу группировки Кинахана убить члена группировки Хатч, однако его планы были нарушены благодаря прослушиванию его мобильного телефона правоохранительными органами.

По сообщению полиции, мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.

Во вторник, ближе к 11:00 по местному времени в рамках запланированной операции против организованной преступности в западной части Дублина в Блэйкстауне были арестованы трое мужчин, в том числе Аракас.

”Улики указывают на то, что ими был разработан четкий план убийства, — сказал источник. — Все указывает на то, что убийство было запланировано на эту неделю, и в находящуюся в Блэйкстауне в западном Дублине квартиру заблаговременно должно было быть доставлено оружие”.

Интерпол поддерживал непрерывную связь с полицией Ирландии в связи с возможными преступлениями Арака. Источники подтвердили ирландским СМИ, что телефон Арака прослушивался. Вооруженные детективы прибыли в квартиру в тот момент, когда он обменивался смс-сообщениями с находящимся в Испании лидером картеля и просил у него пистолет и глушитель.

Ранее уже отмечалось, что за убийство Аракас заработал бы 100 000 евро. Члены банды наняли именно его, поскольку устали от неудавшихся попыток, совершаемых ”менее квалифицированными” наемниками.

Этот раз стал 11-м, когда при помощи просушки полиции Ирландии удалось предотвратить убийство члена группировки Хатч.

После того, как на прошлой недели органам поступило сообщение о планах наемных убийц Кинахана направиться на север и совершить убийство, была объявлена повышенная готовность. Невооруженным полицейским рекомендовалось не останавливать подозрительные транспортные средства и не участвовать в связанных с огнестрельным оружием инцидентах без прикрытия со стороны вооруженных коллег.

Аракас стал знаменит в Эстонии в 1979 году, когда его судили за воровство, однако он сумел сбежать из-под стражи прямо из зала суда на Тоомпеа.

В 1996 году эстонская полиция арестовала Аракаса по подозрению в совершении заказных убийств, однако его вину доказать не удалось.

Аракаса связывают с убийствами в начале и середине 90-х годов нескольких членов эстонской группировки, известной как "Группировка Птицефабрики".

19 декабря 2011 года суд признал Аракаса виновным по делу об инсценировке наемного убийства в искусственном создании улик, подстрекательстве к даче ложных показаний и незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами к нему. Аракаса приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Аракас жил в испанском городе Марбелья, но, по слухам, активно скупал недвижимость в Эстонии. В Марбелье есть своя эстонская диаспора, многих жителей которой в начале 2000-х связывали с наркобизнесом.

В интервью Eesti Ekspress в 2015 году на вопрос о том, ведет ли он по-прежнему опасный образ жизни, Аракас ответил: "Может быть, немного веду".