09.08.2018, 12:31

Выехавший на проезжую часть 13-летний велосипедист попал под грузовик и скончался в больнице

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дополнено в 18:26
rus.delfi.ee
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Tartu maantee Foto: Rauno Volmar

Вблизи Таллиннского аэропорта около 10.55 произошло тяжелое ДТП, когда передвигавшийся по тротуару 13-летний велосипедист отклонился на проезжую часть, где его сбил грузовик.

По предварительным данным, мальчик ехал в сторону центра города, но в какой-то момент отклонился вправо, пересек зеленую зону, отделяющую дорогу для немоторизированного транспорта от шоссе, и врезался в грузовик, ехавший по Тартускому шоссе.

Скорая доставила мальчика в больницу, где он, к сожалению, во второй половину дня скончался.

Причина, по которой мальчик выехал на зеленую зону, пока неизвестна.
Шлем на нем одет был. Водитель грузовика был трезв и обладает правами соответствующей категории.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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