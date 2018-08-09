Выехавший на проезжую часть 13-летний велосипедист попал под грузовик и скончался в больнице

Вблизи Таллиннского аэропорта около 10.55 произошло тяжелое ДТП, когда передвигавшийся по тротуару 13-летний велосипедист отклонился на проезжую часть, где его сбил грузовик.
По предварительным данным, мальчик ехал в сторону центра города, но в какой-то момент отклонился вправо, пересек зеленую зону, отделяющую дорогу для немоторизированного транспорта от шоссе, и врезался в грузовик, ехавший по Тартускому шоссе.
Скорая доставила мальчика в больницу, где он, к сожалению, во второй половину дня скончался.
Причина, по которой мальчик выехал на зеленую зону, пока неизвестна. Шлем на нем одет был. Водитель грузовика был трезв и обладает правами соответствующей категории.