Выбросившие собаку из окна и избившие ее хозяйку мужчины заключены под стражу

По словам помощника прокурора Лийз Вайнола, заключение под стражу было неизбежным, поскольку были основании полагать, что подозреваемые могут продолжить совершение преступлений.

Как мы писали ранее, как минимум одного из мужчин обвиняют также в насилии против хозяйки собаки. Он избил женщину битой до потери сознания, а его приятель вышвырнул ее любимицу из окна пятого этажа.

В начале недели Эстонский союза защиты животных сообщил, что в ходе квартирной вечеринки в Кунда хозяйка пекинеса Келли вступила в конфликт с 34-летним Кайдо, который напал на женщину с битой и избил ее до бесчувствия. Придя в сознание, Келли не нашла в квартире своей собаки.