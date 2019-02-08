Выбросившие из окна собачку и избившие битой ее хозяйку изверги задержаны. Им грозит до года тюрьмы

Идаская префектура полици задержала сегодня двух мужчин, которых поместили в арестный дом, чтобы допросить их в связи с происшествием в Кунда, где во время вечеринки из окна пятого этажа была выброшена карликовая собачка. В Вируской окружной прокуратуре подтвердили, что сегодня мужчины дадут показания, однако ведомство пока не может комментировать детали дела, поскольку официального обвинения не выдвинуто. На данном этапе мужчины задержаны в связи с началом делопроизводства на основании двух параграфов — совершение непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме и ненадлежащим физическим обращением.

В арестный дом были доставлены Кайдо, 34-х лет, и 31-летний Аарне, и если в ходе следствия будет установлен факт преступления и суд признает их виновными, то по обоим параграфам им можно будет назначить денежный штраф или тюремное заключение сроком на один год.

В начале недели Эстонский союза защиты животных сообщил, что в ходе квартирной вечеринки в Кунда хозяйка пекинеса Келли вступила в конфликт с 34-летним Кайдо, который напал на женщину с битой и избил ее до бесчувствия. Придя в сознание, Келли не нашла в квартире своей собаки.