08.02.2019, 15:30

Выбросившие из окна собачку и избившие битой ее хозяйку изверги задержаны. Им грозит до года тюрьмы

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Михкель Тамм, репортер EPL
Михкель Тамм, репортер EPL
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Выбросившие из окна собачку и избившие битой ее хозяйку изверги задержаны. Им грозит до года тюрьмы
Pekingi paleekoer Stefani, kes visati kortermaja aknast allaFacebook

Как минимум одного из мужчин обвиняют также в насилии против хозяйки собаки. Он избил женщину битой до потери сознания, а его приятель вышвырнул ее любимицу из окна пятого этажа.

Идаская префектура полици задержала сегодня двух мужчин, которых поместили в арестный дом, чтобы допросить их в связи с происшествием в Кунда, где во время вечеринки из окна пятого этажа была выброшена карликовая собачка. В Вируской окружной прокуратуре подтвердили, что сегодня мужчины дадут показания, однако ведомство пока не может комментировать детали дела, поскольку официального обвинения не выдвинуто. На данном этапе мужчины задержаны в связи с началом делопроизводства на основании двух параграфов — совершение непозволительного деяния в отношении животного в жестокой форме и ненадлежащим физическим обращением.

В арестный дом были доставлены Кайдо, 34-х лет, и 31-летний Аарне, и если в ходе следствия будет установлен факт преступления и суд признает их виновными, то по обоим параграфам им можно будет назначить денежный штраф или тюремное заключение сроком на один год.

В начале недели Эстонский союза защиты животных сообщил, что в ходе квартирной вечеринки в Кунда хозяйка пекинеса Келли вступила в конфликт с 34-летним Кайдо, который напал на женщину с битой и избил ее до бесчувствия. Придя в сознание, Келли не нашла в квартире своей собаки.

«Между молодыми людьми по какой-то причине возникла ссора. Вместо того, чтобы разрешить конфликт словесно и в разумной форме, двое мужчин решили по-другом. 34-летний Кайдо начал бить Келли кулаками. Плюс к этому он использовал также биту и избивал ее настолько безумно, что женщина потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то не смогла найти в комнате свою собачку-малышку Стефани. К тому моменту подруга Келли вызвала полицию и скорую помощь. На вопрос, где собака, ей ответили, что та «вышла погулять во двор». Келли перегнулась через подоконник пятого этажа, в надежде увидеть где-нибудь свою любимицу, прежде чем бежать на поиски. И увидела-таки… Крошка Стефани лежала под окном на асфальте… 31-летний жестокий негодяй Аарне просто вышвырнул маленького пекинеса из окна. Спасать там уже было некого, собачка погибла», - так описали представители Союза защиты животных на своей странице в фейсбук произошедшее в квартире.

Шокированную и избитую женщину доставили в отделение экстренной медицины, где были повреждения были зафиксированы. После произошедшего полиция взяла показания у молодых людей.

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